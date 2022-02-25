لجنة توحيد المؤسسات تجتمع مع مجلس التخطيط وفريق الأمم المتحدة الإنمائي

عقدت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، اجتماعاً مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، ومسؤول الفريق الاستشاري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ليبيا دانيال ستروكس وهيئة الرقابة الإدارية بحضور رئيسها عبد السلام الحاسي ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمكتب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ببنغازي ناقش السبل الكفيلة لمعالجة الانقسام المؤسسي وتوحيد المؤسسات السيادية في البلاد.

كما تناول الاجتماع عرض ملخصات وجهات النظر لكافة الجهات والاستماع لمطالبها، بشأن توحيد إداراتها بشكل عادل وشفاف وفق الأسس والضوابط القانونية.