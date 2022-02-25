تونس تشارك في معرض طرابلس الدولي كضيف شرف

أعلن مركز النهوض بالصادرات، الجمعة، مشاركة تونس في معرض طرابلس الدولي، بصفتها ضيف شرف، وذلك من 9 إلى 15 ماي 2022 بالعاصمة الليبية طرابلس.

ويعد معرض طرابلس الدولي، أحد أقدم التظاهرات التجارية في إفريقيا ويتيح الفرصة للقاء العارضين من جميع القطاعات على غرار البناء والأثاث والأدوية والحرف اليدوية والخدمات.

وتعود النسخة 48 للمعرض، وفق بيان صادر عن مركز النهوض بالصادرات، في حلة جديدة مغايرة تماما للتظاهرات السابقة، حيث من المنتظر أن تجمع عارضين دوليين قادمين من تونس ومصر والجزائر وإيطاليا وتركيا.