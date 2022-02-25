الفيتوري: ليبيا ستستفيد من ارتفاع سعر النفط بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا

علق الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، على تجاوز سعر برميل النفط في منتصف يوم أمس برنت 101 دولارا قائلا: إن سعر البرميل سيرتفع غدا وبعد الغد إذا استمرت العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن أسعار الأسهم انخفضت أيضا في الأسواق المالية العالمية، مع انخفاض في قيمة الدولار وبعض العملات الرئيسية الأخرى، لافتا إلى أن أسعار كثير من السلع سترتفع وبالأخص أسعار القمح وبعض الحبوب الأخرى إذا ما استمرت الحرب.

وأضاف أن ليبيا ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط، ولكنها ستتأثر سلبا بارتفاع أسعار بعض السلع، ولا سيما السلع الغذائية الموردة من روسيا وأوكرانيا وأوروبا بشكل عام.

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