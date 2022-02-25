الموجة الرابعة انحسرت سريعًا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح أن الموجة الرابعة انحسرت وكانت سريعة وبدون أضرار كما كان في الموجة الثالثة,

وأوضح السايح أن الفضل في ذلك يعود للكادر الطبي والطبي المساعد والإداريين والإسعاف وكل العاملين في الجائحة.

وأكد أن هناك أسباب أخرى وراء الانحسار. حملات التطعيمات التي قمنا بها، عام كامل على جميع الاصعدة. موضحًا أن حملة معاكم للستة حققت نجاحا كبيرا.

وتابع :”بدأنا في تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية. ولكن هذا كله يعتمد على تلقي اللقاح أم لا”.

ولفت إلى أن هناك تفكير مع قرب شهر رمضان. في رفع التباعد على المساجد في حال استمر هذا الاستقرار، مشددًا على أنه لا مفر من تلقي اللقاح.

وأشار مدير المركز الوطني. إلى أن عودة الدراسة اليومية في الفصل القادم أمر يتم التفكير به جديا.

وأكد السايح أنه سيتم إلغاء اعتماد البطاقة الورقية. وستكون البطاقة الإلكترونية هي بطاقة التطعيمات المعتمدة فقط.

وأوضح أن من تلقى اللقاح لن يطلب منه تحليل “بي سي آر”. عند المغادرة أو القدوم للبلاد. وهذا أيضا من ضمن خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية.