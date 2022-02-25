العريبي: رفض الأعلى للدولة للتعديل الدستوري “نقض للاتفاق”

العنوان – طبرق

أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي، أن رفض المجلس الأعلى للدولة لما توافقت عليه لجنتا خارطة الطريق في المجلسان فيما يتعلق بالتعديل الدستوري أو اختيار رئيس حكومة جديد، هو نقض لما تم الاتفاق عليه.

وأضاف العريبي في تصريحات – لسبوتنيك – أن رفض المجلس الأعلى للدولة لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة الجديدة في الجلسة المحددة لذلك.

وقال عضو المجلس :”كنا نأمل في توسيع دائرة التوافق بعد منح الثقة للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى”.

وأشار إلى أن رفض المجلس الأعلى للدولة التعديل الدستوري سيكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين مجلسي النواب والدولة.