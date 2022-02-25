المالية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أخبارليبيا24 وقع وزير المالية خالد المبروك مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. لتأسيس تعاون مستقبلي. وتشمل مذكرة التفاهم بين الوزارة والبنك الإسلامي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في ليبيا. ونصت المذكرة على إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي بشراكة القطاعين العام والخاص. وشملت مذكرة التفاهم تطوير كفاءات هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. والزيادة من قدرات الإدارات والمؤسسات الليبية ونقل الخبرات. ونصت المذكرة على دعم الخطط الصحية المختلفة وأهمها الحد من جائحة كورونا. ودعم وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحسينها. وأكدت المذكرة على دعم مبادرات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وريادة الأعمال. وتطوير قطاع المالية والصيرفة الإسلامية ودعم البنية التحتية للتجارة.

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