مؤسسة النفط تدعم مستشفى العيون بطرابلس بجهاز طبي متطور

أعلن مستشفى العيون في مدينة طرابلس، أنه تسلم جهازاً حديثاً متطوراً خاصاً بشفط الماء الأبيض من المؤسسة الوطنية للنفط.

ويأتي تزويد المشفى بهذا الجهاز في إطار دعم المؤسسة عبر إدارة التنمية المستدامة لقطاع الصحة، لأجل تقديم المزيد من الخدمات الطبية في مجال طب العيون – وفقاً لما ذكره موقع مستشفى العيون على موقعه الإلكتروني.

وأوضح موقع المستشفى أن الجهاز الحديث سيكون ضمن أجهزة القافلة الطبية لمستشفى العيون، لإجراء الكشوفات الطبية للمواطنين في المدن الواقعة جنوبي البلاد، استمراراً لبرنامج توطين العلاج فيما يخص أمراض العيون.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة مستشفى العيون افتتحت مؤخراً وحدة الشبكية الطبية لعلاج أمراض الشبكية غير الجراحي، المتمثل في العلاج بالليزر والحقن والأدوية ضمن خطة إدارة المستشفى، لتحسين الخدمات وتطويرها في مجال طب العيون.

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