طرمال: المرأة قادرة على تولي القيادة في ليبيا لكن تحتاج ظروفاً جيدة

قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، إنها ستزور العراق، للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الخامس عشر لمنظمة المرأة العربية، لمناقشة تعديل بعض اللوائح التنظيمية بالمنظمة موضحة أن العلاقات جيدة بين ليبيا والعراق، وهناك العديد من التوافق بين الشعبين والحكومات، وهناك تعاون كبير وتبادل خبرات بين الوزارات في الحكومتين.

وتابعت في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية: “لدينا وزيرات في وزارات مهمة، ويعملن بشكل قوى على تمكين النساء في أغلب الإدارات، وعلى الرغم من العراقيل فنحن نحقق بعض المكاسب، والمرأة الليبية قادرة على أن تتولى القيادة، ولكن يجب أن تكون الظروف والمعطيات جيدة لتتمكن من النجاح”.

وواصلت: “الوزارة ترعى قانون حماية المرأة الذي يتناول كل التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف وهناك قانون شُرّع مؤخرا عن العنف الإلكتروني، وننتظر تنفيذه، ونقوم بدورات توعية ومساعدة النساء الناجيات من العنف، و المرأة الليبية عانت كثيراً في ظل النزاعات والحروب، واختزلت الألم وأثبتت جدارتها وتحملها وإصرارها على التعافي”.