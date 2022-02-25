الناطق باسم الجالية الليبية في أوكرانيا ينفي وقوع وفيات بين أفرادها.. ويقول إن عملية الترحيل «تأخرت»

نفى رئيس القسم الإعلامي في الجالية الليبية بأوكرانيا، محمد مرغم وقوع وفيات بين أفراد الجالية جراء المواجهات الواقعة في البلاد هناك.

وقال مرغم: «لم يتعرض أي ليبي لأذى، وجميع المقيمين هنا في منازلهم ولا صحة للأخبار المتداولة عن وفاة شابين»، حسب حديثه إلى برنامج «الحصاد» المذاع على قناة «الوسط»، الجمعة.

وأشار إلى وجود إجراءات لترحيل أفراد الجالية بالتنسيق مع السفارة الليبية، لكنها «تأخرت»، لافتا إلى أن معظم المدن القريبة من الحدود الروسية يصعب الخروج منها، والبقاء في المنازل هناك أكثر أمنا من السير على الطرقات، بالإضافة إلى أن بعض المدن محاصرة.

خطة إجلاء الليبيين في أوكرانيا

وكشفت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا عن إجراءات لإجلاء المواطنين المقيمين هناك من البلاد، حيث خصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل.

– خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا

– سفارة ليبيا لدى أوكرانيا تدعو المقيمين إلى عدم مغادرة المنازل

– نجلاء المنقوش تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

– الخارجية تدعو الجالية الليبية بأوكرانيا إلى البقاء في مكان آمن وتجنب السفر

وأوضح البيان أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية، أما المقيمون في المدن القريبة غرب كييف، فقد خصص لهم نقطة التقاء في مدينة تشورت كيف

وتستمر المواجهات في أوكرانيا، مع ورود أنباء عن دخول قوات روسية إلى ضواحي قريبة من وسط كييف، بالإضافة إلى تحقيق تلك القوات اختراقات في جبهات شرق وجنوب البلاد، فيما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل أكثر من ألف جندي روسي منذ بدء المواجهات أمس الخميس، إضافة إلى تدمير آليات وطائرات روسية.