البريقة تؤكد بأن كميات الوقود متوفرة بمستوعاتها

العنوان – بنغازي

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط بأن كميات الوقود متوفرة بمستوعات الشركة ، و أنها قد اتخذت الإجراءات وفق توجيهات لجنة إدارة الشركة لتلبية حاجة المواطن.

وأوضحت الشركة أنه تم رفع مخصصات شركات التوزيع الأخرى من الوقود وتشغيل عدد من المحطات على مدار 24 ساعة.

وأشارت شركة البريقة إلى أنه تم تحديد عدد 22 محطة، 19 منها ستكون عاملة على مدار الساعة والأخرى إلى ساعات متأخرة من الليل.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوات لتغطية احتياجات السوق المحلي وسعياً منها لمنع حدوث أي إرباك أو مختناقات بالمحطات.

يشار إلى أن عدد من محطات الوقود تشهد ازدحاما شديد وإغلاق عدد آخر من محطات الوقود نتيجة عدم توفر الوقود فيها.