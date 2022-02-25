طاقم إنجليزي يُنجز 9 عمليات قسطرة قلب للأطفال بمستشفى تاجوراء

شهد المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب في تاجوراء، إجراء 9 عمليات قسطرة علاجية وتشخيصية للأطفال، وصفتها إدارة المستشفى بالناجحة.

وأجرى العمليات التسعة طاقم طبي إنجليزي زائر بالاشتراك مع الطاقم الطبي والطبي المساعد بالمركز، ضمن خطة وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل في مختلف التخصصات الطبية.

وتفقد مدير عام المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب “عبدالرؤوف فارس” أقسام الأطفال العام والقلب بالمركز، للاطمئنان على صحة وسلامة الأطفال الذين أجريت لهم عمليات جراحية خلال اليومين الماضيين ضمن خطة توطين العلاج بالداخل، كما تفقد عدداً من الحالات التي ستجري لها عمليات قسطرة القلب بالمركز.

يشار إلى أن الوفد الطبي الإنجليزي الزائر قد أجرى في اليوم الأول 5 عمليات قسطرة قلب للأطفال، ممن يعانون من عيب خُلقي، فيما تستهدف إدارة المستشفى إجراء أكثر من 50 عملية جراحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية