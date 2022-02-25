تراجع أسعار النفط لما دون 100 دولار إثر الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت مصادر مطلعة بتراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ100 دولار بعد الارتفاعات الحادة في جلسة أسعار النفط لأمس الخميس، بالتزامن مع استبعاد الطاقة من العقوبات على روسيا.

وكانت أسعار النفط شهدت أمس ارتفاعات قوية إثر القلق بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية بعد فرض عقوبات على روسيا التي تعد مصدر النفط الخام الرئيسي، إذ انخفضت عقود خام برنت الآجلة لشهر أبريل نيسان بمقدار 0.3% ، أي أن سعره وصل إلى 98.75 دولار للبرميل بعد صعوده إلى 101.99 دولارا.

كذلك انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 0.3% ، أي أن سعره وصل إلى 92.51 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى بقيمة 95.64 دولارا.

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