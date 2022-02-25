السفارة الليبية لدى أوكرانيا تعلن عن إجراءات إجلاء – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

أعلنت السفارة الليبية لدى أوكرانيا عن إجراءات إجلاء المواطنين الليبيين المقيمين هناك.

وأكدت السفارة أن اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين خصصت ، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل.

وأوضحت السفارة أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.

وتابعت السفارة أنه بالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف.

وخصصت السفارة رقمين للاتصال من أجل التنسيق «+380932120000، و+380637948919».

وأعلنت روسيا، أمس الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس شرق أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد قبيل الفجر.

وحذر فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورًا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية. مضيفا أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.