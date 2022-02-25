“الضمان الاجتماعي”: صرف مرتبات ومعاشات المتقاعدين عن شهري 3 و4 قبل وقتها

أصدر المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، إدريس حفيظة المبروك، تعليماته بالعمل على صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين عن شهر مارس قبل تاريخ 15 مارس المقبل، وكذلك صرفها عن شهر أبريل وشهر مايو قبل تاريخ 15 أبريل المقبل.

كما شددت التعليمات الموجهة لمديري الإدارة المختصة بالصندوق على عدم تفعيل خصم أقساط السلف على أصحاب السلف من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات عن شهري مارس وأبريل 2022م وذلك مساعدة لهم في مواجهة الصعوبات المعيشية الناجمة عن غلاء الأسعار ومواجهة ضغوطات التكاليف خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.