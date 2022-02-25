الكهرباء تتفقد سير العمل في مشروع مصراته الاستعجالي – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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فقام مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء الخميس بزيارة ميدانية لمشروع مصراته الاستعجالي للإطلاع على سير العمل.

وأكدت صفحة الشركة على الفيسبوك أنها تسابق الزمن حسب الوعاء الزمني الموضوع مسبقاً ليصل لنسبة إنجاز 83٪ .

واوضحت أن اهداف الزيارة كانت تذليل الصعوبات والوقوف عن كثب على المشروع والتأكيد على الشركة المنفذة للمشروع على تنفيذه حسب الموعد المتفق عليه، نظراً للحاجة الماسة اليه.

الجدير بالذكر أن المشروع سيرفع من القدرات الإنتاجية بما مقداره 650 ميجا وات.

وأكدت أن المشروع هو احد المشاريع التي تسعى الشركة لاستكماله قبل الذروة الصيفية القادمة بإذن الله.

في حين تابعت الشركة ” نبشر المواطن بأن الشركة لا تذخر وسعاً وتسخر كل طاقتها نحو هدفها المنشود فهذا المشروع وغيره من المشاريع الموازية سترى النور قريباً.

وأشارت إلى أنه سيلاحظ المواطن بتغيير جديري في مجالات الانتاج والنقل فقد خرجنا من المنطقة الحرجة وتكررات الاظلام الكاملة بفضل الله.

في حين أكدت سعيها الان لاستكمال ما بدانا به وصولاً الى شبكة متطورة مستقرة تستوعب الطلب خدمةً للمواطن الكريم و وطن الخير”٠

وفي سياق متصل أكدت الشركة العامة للكهرباء، استمرار العمل بمشروع محطة طبرق الاستعجالي. المكون من أربع وحدات بقدرة إجمالية 740 ميغاوات بواقع 185 ميغاوات لكل وحدة إنتاجية

في حين أكدت الشركة، في بيان، حرصها على استكمال المشروع حسب المدة الزمنية المخطط لها. وذكرت أن نسبة إنجاز الأعمال المدنية للوحدة الأولى وصلت إلى 85 بالمائة