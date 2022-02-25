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اقعيم يتعهد بإمداد مديرية أمن سرت بالدعم المادي واللوجيستي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم العبدلي”، غُرفة عمليات سرت، لبحث سُبل التعاون والتنسيق المُشترك مع وزارة الداخلية ومُديرية أمن سرت بكافة أقسامها وأجهزتها الأمنية.

وبحسب إيجاز صحفي لوكيل وزارة الداخلية، فإن الزيارة تأتي بما يصب في صالح أمن الوطن والمواطن والمُحافظة على استقرار المنطقة وأعقب الوكيل اللقاء بزيارة لمديرية أمن سرت أوصل خلالها دعمًا ماديًا ولوجستيًا تمثّل بعدد من المركبات الآلية المجهّزة لتعزيز قدرات المديرية.

كما التقى أقعيم، في زيارته مديري عدد من الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة واستمع لشروحات وافية حول بعض الاحتياجات الضرورية والمُلحّة، متعهدًا بتقديم دعمٍ أكبر حال توفّر الإمكانيات كون مدينة سرت جزء لا يتجزّأ من الوطن وتربط الشرق بالغرب ومُدن الشمال بالجنوب، داعيًا الله – عزّ وجلّ – أن يحفظ بلادنا واحدة آمنة مستقرّة .

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صحيفة الساعة 24

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