بيان مشترك..فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا تحث على احترام وحدة واستقلال الوطنية للنفط

العنوان – طرابلس

حثت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جميع الجهات الفاعلة على احترام وحدة ونزاهة واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت السفارات في بيان مشترك على ضرورة الحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة والتي مقرها طرابلس.

وأوضحت السفارات عدم انقطاع عمليات المؤسسة الوطنية للنفط يعود بالفائدة على جميع الليبيين.

واعلنت تقديرها التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية، محذرة من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.

وشددت السفارات على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديداً لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.