مسؤول دبلوماسي يكشف حقيقة مقتل طالب ليبي في أوكرانيا.. ومصير الأنتينوف

فنّد السفير الليبي بأوكرانيا عادل عيسى الأنباء المتداولة عن وفاة طالب ليبي خلال العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا، واصفاً الخبر بالعاري عن الصحة.

وفي سياق متصل، أكد عيسى في إدراج له في حسابه على الفيس بوك، أن طائرة الشحن الليبية العملاقة “الأنتينوف 124-100” لم تتعرض لأذى ولا تزال رابظة في مصنع بالعاصمة كييف لغرض الصيانة.

جدير بالذكر أن السفارة الليبية بأوكرانيا حددت أرقام هواتف للتواصل مع لجنة الترحيل الخاصة بالجالية الليبية، بالتنسيق مع السفارة الليبية في سلوفاكيا المجاورة، بعد أن دعت رعاياها للبقاء في منازلهم والابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

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