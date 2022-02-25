بيان دولي يحذر من تقويض أعمال مؤسسة النفط – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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أصدرت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى ليبيا، بيانا حذرت فيه من الأعمال التي تقوض عمل المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

السفارات حثت في بيانها الخميس، جميع الجهات الفاعلة على احترام وحدة ونزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، والحفاظ على طبيعتها غير السياسية والتقنية.

في حين شددت على ضرورة تجنيب مؤسسة النفط أي أعمال قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.

كما أوضحت أن عدم انقطاع عمليات المؤسسة يعود بالفائدة على جميع الليبيين، مقدرة التزام المؤسسة بتحسين الشفافية المالية.

في سياق متصل أعربت وزارة النفط والغاز عن استنكارها لهذا البيان، الذي عدّته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.

وأكدت أنه ومحاولة للهيمنة على سلطة القرار في ليبيا، وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية. وتعديا صارخا على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط.

وأكدت الوزارة إنها ستقوم بتولي مسؤولياتها وستخاطب كل الجهات المعنية بالدولة الليبية. لتوضيح ما تشكله مثل هذه البيانات من تهديد وخطر على قطاع النفط سيعود أثره بالضرر على الشعب الليبي.

كما شددت على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي سياق ليس ببعيد

قضت دعوة تحكيمية عرضت أمام غرفة التجارة الدولية برفض الدعوة المرفوعة من شركة تراستا ضد المؤسسة الوطنية للنفط.

واوضحت المؤسسة أن شركة تراستا حاولت عرقلة حق المؤسسة في شراء حصة تراستا.

هذا واعلنت المؤسسة أنها أستأنفت حقها في شراء حصة الشركة البالغة 50% في شركة ليركو.

وتعد شركة ليركو هي شركة مشتركة والمشكلة لتشغيل مصفاة رأس لانوف وفقا لبنود الاتفاقية المنظمة للشركة المشتركة.