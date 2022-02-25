البريقة لتسويق النفط: الوقود متوفر ولا داعي للتزاحم على محطات الوقود

أكد، عبدالرحمن عبدالسلام المريمي، عضو لجنة الإدارة ب شركة البريقة لتسويق النفط، في تصريحات خاصة، على توافر الوقود في شرق ليبيا، داعيًا المواطنين إلى عدم الاستماع للشائعات .

وأضاف، “كل الخزانات في كل المستودعات التابعة لشركة البريقة مملؤة بالوقود مؤكدا انه “ليس لدينا أزمة وقود بالمنطقة الشرقية وعلى المواطنين عدم الاستماع إلى الإشاعات .

كما أكد قوله بأنه على المواطنين متابعة صفحة شركة البريقة حتي يتأكد فيها من كل المخرجات من أرقام وإعداد للسيارات والتوزيع على كل المناطق فنحن نعمل بكل شفافية .

وأشار المريمي أن المخزون بمستودع طبرق ممتاز ويكفي لأكثر من 10 أيام، والنواقل في طريقها للوصول تباعاً، وليس هناك داع للقلق ويرجى عدم التزاحم على محطات الوقود