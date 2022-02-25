التومي يشارك في إحياء الذكرى الحادية عشر لشهداء 25 فبراير

أخبارليبيا24_متابعات

شارك وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي اليوم الجمعة في إحياء الذكرى الحادية عشر لشهداء 25 من فبراير،

وبحسب صفحة الوزارة على الفيسبوك فقد خرج الوزير للاحتفال واستذكار هذه المناسبةوسط جمع من المواطنين في ميدان الشهداء بطرابلس.

واوضحت أن الاحتفال تخلله عدد من الفقرات الفنية والثقافية والكلمات الرسمية.

وأكدت أن الوزير ألقى كلمة بهذه المناسبة ترحم فيها على شهداء هذه الذكرى داعيا إلى استغلال مثل هذه المناسبات الوطنية للدفع باتجاه بناء ليبيا المنشودة.

وأشارت إلى أن هذه الذكرى تعد مناسبة وطنية هامة تذكر الشعب الليبي ببطولات شباب فبراير. الذين خرجوا في ميدان الشهداء منادين بليبيا حرة موحدة في 25 فبراير 2011 وارتقى إثر ذلك عدد من الشهداء.

يذكر أن وزارتي الزراعة والحكم المحلي قد وقعتا العام الماضي مذكرة التفاهم مع معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بإيطاليا.

وأوضحت وزارة الزراعة على الفيسبوك أن المذكرة هي الأولى في إطار شراكة أوسع قصيرة وطويلة المدى.

وقالت الوزارة أن التوقيع يأتي من أجل دعم مشاريع التنمية مكانية لتعزيز الأمن الغذائي لليبيا.

في حين قد حضر مراسم التوقيع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح وموسى الكوني وسفير دولة إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشيني.

في حين حضر مدير المعهد الإيطالي ووكيلا وزارتي الزراعة والحكم المحلي وعدد من الإدارات المختصة بالوزارتين.

واستعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي قبيل مراسم التوقيع فرص تعزيز مشاريع التنمية المكانية في الجنوب الليبي.

كما بحث سبل تفعيل المعاهدات المشتركة حيث أكد الكوني على ضرورة دعم التمكين الاقتصادي للشباب الليبي.

مؤكدا على توفير البدائل الملائمة لانخراطهم في المشاريع التنموية واستثمار طاقاتهم بعيداً عن السلاح.