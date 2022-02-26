شراكة أممية مع 52 بلدية ليبية لتأمين الخدمات الأساسية

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن نشاطاته المتعلقة ببرامج تأهيلية، بالشراكة مع 52 بلدية، لتعزيز بناء السلام من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية والانتعاش الاقتصادي المحلي.

وأفاد البرنامج في بيان، بأنه أنجز مشاريع إعادة تأهيل كورنيش بنغازي، وملعب الرجبي في بنغازي، والمسرح الروماني في صبراتة وملاعب التنس وكرة السلة، والحديقة العامة في سبها، في إطار شراكات مع مؤسسات دولية مانحة على رأسها الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الإيطالية واليونيسيف.

وأكد البرنامج الأممي عمله على تنفيذ برنامج “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو حاليًا، مع 24 بلدية بهدف تحسين وصول الناس إلى خدمات عامة جيدة بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني للطوارئ لأفريقيا.

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