طرمال تعتزم زيارة العراق للمشاركة اجتماع منظمة المرأة العربية

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أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال في تصريحات صحافية لوكالة سبوتنيك الروسية أنها تعتزم زيارة دولة العراق، للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الخامس عشر لمنظمة المرأة العربية، لمناقشة تعديل بعض اللوائح التنظيمية بالمنظمة.

واوضحت طرمال أن العلاقات جيدة بين ليبيا والعراق وأن هناك العديد من التوافق بين الشعبين والحكومات وهناك تعاون كبير وتبادل خبرات بين الوزارات في الحكومتين.

وتابعت ” لدينا وزيرات في وزارات مهمة، ويعملن بشكل قوى على تمكين النساء في أغلب الإدارات، وعلى الرغم من العراقيل فنحن نحقق بعض المكاسب”.

وأشارت إلى أن المرأة الليبية قادرة على أن تتولى القيادة. ولكن يجب أن تكون الظروف والمعطيات جيدة لتتمكن من النجاح

وبشأن عمل الوزارة أكدت أن الوزارة ترعى قانون حماية المرأة الذي يتناول كل التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف.

منوهة إلى أن هناك قانون شُرّع مؤخرا عن العنف الإلكتروني، وننتظر تنفيذه، ونقوم بدورات توعية. ومساعدة النساء الناجيات من العنف.

في حين أشارت إلى أن المرأة الليبية عانت كثيراً في ظل النزاعات والحروب. واختزلت الألم وأثبتت جدارتها وتحملها وإصرارها على التعافي.

وفي شأن منفصل كان الجانبان الليبي والروسي قد إتفقا على استئناف أعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، والمتوقفة منذ سنوات. بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف مع وزير النفط والغاز الليبي محمد عون. على هامش فعاليات منتدى الدول المصدرة للغاز “GECF”، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي الاجتماع بين الطرفين بعد تصاعد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية، وسط دعوات دولية لرفع الإنتاج الليبي. لتعويض النقص الذي قد يطرأ على سوق الطاقة الأوروبية.