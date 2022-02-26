أبوجناح يبحث تفعيل قرار رفع مرتبات الكوادر الطبية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، رفقة النقابة العامة لأطباء ليبيا، تفعيل القرار 885 لسنة 2019 بشأن زيادة مرتبات العاملين في القطاع الطبي.

وبحسب إيجاز صحفي لنقابة الأطباء ، أن الاجتماع ناقش سرعة تفعيل القرار والإيعاز للمرافق الصحية بسرعة إحالة البيانات، واعتماد الكادر الوظيفي للمناطق الصحية والإفراج عن المرتبات والتعينات والتصنيفات الوظيفية واحتساب شهداء كورونا كشهداء واجب.

من جانبه تعهد أبوجناح بسرعة العمل على تفعيل القرار عقب اعتماده من مجلس الوزراء، وكانت النقابة أعلنت اعتصاماً مفتوحاً في كافة المراكز والمستشفيات العامة، باستثناء أقسام الطوارئ، قبل أن ترفعه بعد وعود حكومية برفع المرتبات وتحسين الأوضاع الوظيفية للكوادر الطبية.