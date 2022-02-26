تأكيدات بسلامة كل الليبيين في أوكرانيا ومساع لترحيلهم خلال ساعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2022

نفى الموطنون الليبيون في أوكرانيا الأنباء التي يتم تناقلها من بعض الصفحات عن وفاة مواطنين ليبيين في في العاصمة كييف، محذرين من نقل أخبار زائفة تبث الرعب في صفوف الأهالي.

وقالت صفحة الجالية الليبية في أوكرانيا في تدوينة على فيسبوك “نفند الخبر الذي يتم تناقله علي الصفحات الليبية حول مواطنين ليبيين في مدينة كييف وهو عار عن الصحه تماما، ولم يتعرض اي أحد لأي أذي والجميع بخير”

وتقوم السفارة الليبية بكييف بمساعدة المواطنين الليبيين على التوجه إلى المناطق الأكثر أمنا على الحدود الأوكرانية من أجل ترحيلهم خلال الساعات القادمة.

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