“مكافحة الأمراض” يعلن عدم توفر لقاحات وأدوية منع عدوى اللشمانيا

نوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأنه لا توجد إلى الآن أي لقاحات أو أدوية لمنع عدوى الليشمانيا، وأفضل طريقة للمسافرين أو المُقيمين بالأماكن الريفية لمنع إصابتهم بالداء هي حماية أنفسهم منَّ لدغات ذبابة الرمل- وفقاً لإعلان تحذيري أورده المركز على منصته الإلكترونية.

ونصح المركز في تونيهه المسافرين إلى الأماكن الريفية والمقيمين فيها لتفادي الإصابة، باتّباع التدابير الوقائية المتمثلة في تجنب الأنشطة الخارجية، خصوصاً من فترة الغسق حتى الفجر، وهو الوعاء الزمني الذي تكون فيه ذبابة الرمل أكثر نشاطاً بشكل عام.

كما شملت التدابير الوقائية تجنب النوم في العراء بالقرب من المزارع وحظائر الحيوانات، وجحور الفئران، لتجنب التعرض للإصابة.

ونبه المركز في منشوره التوعوي إلى ضرورة تغطية الجسم عند الجلوس أو النوم في الهواء الطلق، أو في أماكن غير محمية، واستعمال سطح مرتفع عند النوم مثل السرير أو ما شابه وارتداء الجوارب والملابس ذات الأكمام الطويلة، واستخدام طارد الحشرات على الجلد المكشوف.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الحملات للكشف عن اللشمانيا، وأماكن تواجدها في المنطقة الريفية غرب البلاد.

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