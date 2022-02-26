الوطنیة للنفط تعلن استئنافھا شراء حصة شركة تراستا في الشركة اللیبیة الإماراتیة

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط. استئنافھا لممارسة حقھا في شراء حصة شركة تراستا في الشركة اللیبیة الاماراتیة لتكریر النفط.

وأوضحت المؤسسة. أن شراء حصة شركة تراستا لتشغیل مصفاة راس لانوف البالغة 50% في شركة لیركو. يأتي وفقاً لبنود الاتفاقیة المنظمة للشركة المشتركة لیركو.

وأكدت المؤسسة أن شركة تراستا كانت قد حاولت عرقلة ممارسة المؤسسة لحقھا شراء حصتھا في دعوى تحكیمیة أمام غرفة التجارة الدولیة.

وشارت المؤسسة إى أن الدعوى انتھت الآن بصدور حكم رافض لمحاولات تراستا و مؤید لحق المؤسسة في شراء حصة تراستا.