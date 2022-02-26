المؤسسة الوطنية للنفط تستأنف حقها في شراء حصة شركة تراستا الإماراتية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط باستئنافها لممارسة حقها في شراء حصة شركة “تراستا” الإماراتية في الشركة اللیبیة الإماراتیة لتكریر النفط “ليركو”

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن شركة “تراستا” حاولت عرقلة ممارسة حقها في شراء الحصة في دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية، التي انتهت بصدور حكم رافض لمحاولات الشركة الإماراتية ومؤيد لحق المؤسسة في شراء هذه الحصة .

ويجدر الإشارة الى أن الوطنية للنفط قد أعلنت في يناير 2018 أنها ربحت قضيتي تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من قبل شركة “تراستا” التابعة لمجموعة الغرير للاستثمار الإماراتية والشركة الليبية الإمارتية لتكرير النفط المالكة والمشغلة لمصفاة رأس لانوف .

وذكرت المؤسسة إن تراستا وليركو باشرتا إجراءات التحكيم ضدها منذ أواخر 2013 واستغرق البت في القضيتين أكثر من 3 سنوات وأصدرت هيئتا التحكيم المشكلتين للبت في النزاع حكمها النهائي، حيث قضت برفض كافة طلبات التعويض التي تقدمت بها ليركو وحكمت لصالح المؤسسة الوطنية للنفط .