ضبط أسلاك وأعمدة كهربائية مسروقة بالعزيزية

عثرت إدارة حماية الطاقة الكهربائية الجفارة على أسلاك نحاسية خط ضغط عالي، و10 أعمدة مقطوعة، وكمية من الأسلاك الكهربائية تُقدّر بحوالي 450 متر جاهزة للنقل.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أنه وبعد ورود إشارة هاتفية لإدارة حماية الطاقة الكهربائية الجفارة من رئيس التشغيل كهرباء العزيزية، مفادها بلاغ من أحد المواطنين بسرقة أسلاك الكهرباء في منطقة لوغانة العزيزية، توجهت دورية إلى المكان لتضبط المسروقات وتتحفظ عليها.

وأشارت الوزارة أن التحريات لا تزال مستمرة لضبط السارقين عقب فتح محضر بالخصوص، حيث تنشط عصابات سرقة الأسلاك والأصول التابعة للشركة العامة للكهرباء في المنطقة الواقعة جنوب طرابلس.

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