بحضور وزيرا الاقتصاد والتخطيط الليبيين.. تونس تستضيف مؤتمرا للتجارة الإلكترونية

تستضيف تونس بداية الأسبوع المقبل المؤتمر الليبي التونسي الجزائري للتحول نحو اقتصاد حر ورقمي

وذلك بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية بين الدول الثلاث وتشكيل تكتل اقتصادي لتعزيز الحضور في السوق الأفريقية .

وصرح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عبدالسميع عامر معمر، لوسائل إعلام محلية أن الحدث يهدف بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الحر للنهوض باقتصاديات هذه البلدان الواعدة،

كما أشار إلى أن خلق منصة رقمية مشتركة للتجارة الإلكترونية هي من أهم الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها،

وعن تفاصيل انعقاد المؤتمر أضاف رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم هذا الحدث، ياسين عبدالحميد أبو سرويل، إن برنامج المؤتمر يتضمن ست جلسات يرأسها متحدثون محليون ودوليون،

تتناول هذه الجلسات مواضيع «البيئة التشريعية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي» و«دور البنوك في دعم مشاريع الاقتصاد الحر والرقمي» و«الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» و«التجارة البينية بين الدول الأفريقية».

وعن الحضور الليبي، سيشارك في المؤتمر وزيرا الاقتصاد والتخطيط الليبيين إلى جانب عدد من الوزارات الأخرى والهيئة الليبية للنهوض بالاستثمار والخصخصة ومجموعة من رجال الأعمال،