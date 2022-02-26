العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية تبحث سبل معالجة الانقسام المؤسسي

بحثت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية في اجتماعها الأخير، السبل الكفيلة بمعالجة الانقسام المؤسسي وتوحيد المؤسسات السيادية في البلاد.

ومن الجدير بالذكر انه ترأس الاجتماع الذي عقد بمكتب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، ببنغازي رئيس مجلس التخطيط الوطني، مفتاح الحرير، بحضور مسؤول الفريق الاستشاري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ليبيا، دانيال ستروكس.

وقد تناول الاجتماع عرض ملخصات وجهات النظر لكافة الجهات والاستماع لمطالبها، بشأن توحيد إداراتها بشكل عادل وشفاف وفق الأسس والضوابط القانونية