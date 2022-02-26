القيب يصدر قرارا بشأن ضوابط منح الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس

أصدر وزير التعليم العالي، عمران القيب، قرارا بشأن ضوابط منح الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس.

والقرار نص على صرف مقابل الساعات البحثية حسب الدرجة العلمية، حيث يستوجب على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بدرجة أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ الإشراف على رسائل الماجستير أو أطروحات الدكتوراه بواقع (4) طلاب بالجامعات،

أما بدرجة محاضر – محاضر مساعد فيجب أن يقدم مقترحاً بحثياً بمركز البحوث بالجامعة أو إلى أي مركز بحوث معتمد في الدولة الليبية حسب تخصصه.

وقد نص القرار أيضا على أن يستوجب على عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ الإشراف على رسائل وأطروحات طلبة الدراسات العليا بواقع (7) طلاب بالأكاديمية الليبية وفروعها.