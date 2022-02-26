مصادر: الليبيون بأوكرانيا يستغيثون بالحكومة والسفارة لإجلائهم

كشف مصادر مطلعة، أن الجالية الليبية في أوكرانيا وجهت استغاثات إلى الحكومة والسفارة لأجلائهم في أسرع وقت مخاوف من غزو روسي وشيك لعاصمة أوكرانيا كييف، إضافة إلى تدهور الحالة الأمنية حينذاك، حيت يبلغ عدد الجالية أكثر من 1400، مضيفا أن الوضع غير مستقر على الإطلاق، إذ بدأ القصف فجر الخميس.

وفي وقت سابق، نفت السفارة الليبية في أوكرانيا على لسان سفيرها عادل عيسى خبر وفاة طالب ليبي خلال العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد حاليًا

وأكد عيسى في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن الخبر المتوارد عاري تماما عن الصحة

كما أوضح السفير الليبي. أن طائرة الشحن العملاقة الليبية (الأنتينوف) 124-100 الرابضة في المصنع بالعاصمة كييف من أجل الصيانة، بسلام ولم تصاب بأضرار

ومن الجدير بالذكر أن السفارة الليبية لدى أوكرانيا قد أعلنت سابقا عن إجراءات إجلاء المواطنين الليبيين المقيمين هناك خلال فترة العمليات العسكرية الحالية .

وأكدت السفارة أن اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين خصصت ، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل

كما أوضحت السفارة أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ثم ينتقلون بعدها إلى الحدود السلوفاكية .