بويصير: أهنىء صديقي عبدالرحمن السويحلي على دوره في إفشال المؤامرة

وجه محمد بويصير محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي والمقيم في ولاية تكساس الأمريكية، تهنئة خاصة عبر حسابه بموقع فيسبوك إلى رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق وعضوه الحالي عبد الرحمن السويحلي.

كتب بويصير: “أهنئ صديقى عبد الرحمن السويحلى على دوره فى إفشال المؤامرة” في إشارة منه لإعلان مجلس الدولة رفض التوافق مع مجلس النواب بشأن التعديل الدستوري وتغيير الحكومة.

وقد اتهم عدد كبير من النواب، مجلس الدولة الاستشاري بنقض التعهد الذي أبداه في وقت سابق بشأن التعديل الدستوري وتغيير الحكومة الحالية بأخرى يترأسها فتحي باشاغا.