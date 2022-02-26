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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 26 فبراير 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 26 فبراير 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء:السماء صافية إلى قليلة السحب مع ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الساحلية.
الرياح:متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (17-21) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب إلى صافية.
الرياح:جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين(14- 20) مْ على أغلب المناطق وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء:صافية إلي قليلة السحب.
الرياح:جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (23-27) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء:صافية بوجه عام.
الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:01)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:37).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 المدن الليبية طقس يوم الحرارة الحرارة الحرارة الحرارة المدينة السماء قللة إى لی إلى قليلة إلى قليلة إلى قليلة صافية قليلة صافية إلى قليلة السماء صافية قليلة 22 يفرن 23 23 السماء صافية السماء صافية قليلة صافية قليلة صافية قليلة السماء 11 23 صافية السماء 22 20 17 17 لأنوف السماء السماء قليلة 16 20 اجدابيا 08 14 صافية 02 23 22 16 18 25 25 25 قليلة قليلة السماء صافية صافية صافية إلى صافية f صافية قليلة السماء إلى السماء 24 23 10 أوباری السماء 10 09 تازربو‏'‏

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