إجلاء العائلات والطلبة المقيمين بأوكرانيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى إنه يتم حالياً إجلاء بعض العائلات الليبية والطلبة الليبيين من مقر السفارة ومواقع أخرى. استعدادًا لإنطلاق أول رحلة إلى المعبر الحدودي لسلوفاكيا.

وقال عيسى في أدراج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. إن هناك 40 مواطن ليبي عالق في مدينة دنيبرو شرق أوكرانيا والقريبة للحدود الروسية، وصلوا عبر ممر آمن إلى مدينة كييف.

ولفت السفير إلى أنه تم إيواء العالقين في كييف ومن ثم سيجري نقلهم إلى المعبر الحدودي لسلوفاكيا على مجموعات. بسبب توقف المواصلات.

ونفى عيسى الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بوفاة طالب ليبي خلال العمليات العسكرية. مؤكداً أن الخبر عاري عن الصحة .

كما فند استهداف طائرة الشحن العملاقة الليبية ( الانتينوف) 124-100 ، الرابضة في المصنع بالعاصمة كييف من أجل الصيانة.