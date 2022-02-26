الارصاد: تكاثر للسحب وأمطار متفرقة وانخفاض للحرارة منتصف هذا الاسبوع

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 26/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن تتأثر مناطق ليبيا بمرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس (طقس ربيعي في أغلب الأوقات) حيث درجات الحرارة القصوى في معدلاتها وتتراوح ما بين (17-22)م° على أغلب مناطق الشمال ولا تتجاوز هذا اليوم (15)م° على مرتفعات الجبل الأخضر, بينما تكون ما بين (22-27)م° على معظم مناطق الجنوب.

ووفقا للتقرير فإن الاجواء تشهد احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الغربي.

ومن المتوقع وفقا للتقرير تكاثر السحب من منتصف هذا الاسبوع بمشيئة الله على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة. والله اعلم.