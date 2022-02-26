الهادي الصغير: باشاغا هو المسؤول عن تشكيلته الحكومية ولا نتدخل فيها

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير، أن البرلمان ماض في مسار الحكومة والتشكيلة الوزارية سيتم اعتمادها ومنحها الثقة في جلسة الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن العالم يعترف بجسم تشريعي واحد في ليبيا له حق تكليف الحكومة.

الصغير وفي تصريحات صحفية، أضاف: لا نتدخل في التشكيلة الحكومية ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا هو المسؤول عن تشكيلها، والذي أعلن أن حكومته ستكون شاملة ولن يتم إقصاء أي مكونات.

وتابع، توافقنا على الإعلان الدستوري مع لجنة مجلس الدولة المكلفة بالتواصل مع لجنة خارطة الطريق، كما أن لجنة مجلس الدولة باركت ما سيخرج عن التعديل الذي تم بالتوافق، وأي حديث آخر غير صحيح.

وأشار إلى أن لجنة مجلس الدولة طلبت من البرلمان أن يكون التعديل في نفس يوم اعتماد المرشح للحكومة، كما أن مقرر مجلس الدولة أرسل رسالة للبرلمان بتزكية باشاغا، وهذا يعني اعتراف المجلس بما تم من تعديل.

ولفت الصغير، إلى أنه ليس لنا علاقة بتغير المواقف وتبديل الأدوار، لأن الدولة هو في النهاية مجلس استشاري، وأخذنا ببعض ملاحظات مجلس الدولة وعدلناها تطبيقًا لمبدأ الاستشارة، وسنذهب إلى اعتماد الحكومة.

واستكمل، أن مجلس الدولة لم يرسل إلى الآن أسماء الـ12 عضوا ضمن لجنة الـ24 لتعديل الدستور، ومازلنا ننتظر إرسالهم، وإذا لم يرسل مجلس الدولة أسماء أعضائه المشاركين، سنشكل لجنة من الخبراء والأكاديميين.

واختتم الصغير بقوله، إن اللجنة لن تكتب دستورًا جديدًا ولكنها ستعكف على تعديل 5 أو 6 مواد تحتاج إلى تعديل ومن ثم إحالته إلى الهيئة التأسيسية.