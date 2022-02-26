مكافحة الأمراض: تحسن الوضع الوبائي المحلي المتعلق بكورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمرار تحسن الوضع الوبائي المحلي المتعلق بفيروس كورونا وتباطؤ سرعة انتشاره في البلاد.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض انخفاض مؤشر عدد التكائر إلى 0.78 نهاية هذا الاسبوع واستقراره تحت 1 لأكثر من اسبوعين متتاليين ما يشير إلى استقرار الوضع الوبائي بالإضافة إلى انخفاض نسبة الحالات الموجبة إلى 28% تزامنا مع انخفاض عدد الاختبارات ما يشير إلى تباطؤ انتشار المرض في المجتمع وأيضا استمرار انخفاض معدل الوفيات 1.33 تماشيا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

وأوصى المركز باستمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

ودعا المركز إلى توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية.

وحث المركز على العودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز العمل ومراكز ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

ولفت المركز إلى ضرورة استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية ودعم برامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.