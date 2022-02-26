البدء في إجلاء العائلات والطلبة الليبيين من أوكرانيا

العنوان-كييف

أعلن السفير الليبي في أوكرانيا، عادل عيسى، أنه يجري في الوقت الحالي إجلاء بعض العائلات الليبية والطلبة الليبيين من مقر السفارة ومواقع أخرى، وذلك استعدادًا لانطلاق أول رحلة إلى المعبر الحدودي نحو سلوفاكيا.

وقال عيسى في بيان له عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك: “أن هناك 40 مواطنا ليبيا عالقون في مدينة دنيبرو شرق أوكرانيا والقريبة للحدود الروسية، وصلوا عبر ممر آمن إلى العاصمة كييف”.

ولفت السفير إلى أنه تم إيواء العالقين في كييف ومن ثم سيجري نقلهم إلى المعبر الحدودي نحو سلوفاكيا على دفعات بسبب توقف المواصلات.

وكان قد نفى السفير الأنباء المتداولة حول وفاة طالب ليبي خلال العمليات العسكرية عقب الهجوم الروسي.

وأكد عيسى في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الخبر الذي تم تداوله بالخصوص عاري عن الصحة.

وقال السفير الليبي في أوكرانيا إن طائرة الشحن العملاقة الليبية (الانتينوف) 124-100 ، الرابضة في المصنع بالعاصمة كييف من أجل الصيانة ، بسلام ولم تصاب.