طقس ربيعي مستقر على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد طقسًا مستقرًا على غالبية المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب مع ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 و21 درجة مئوية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فستكون السماء بها قليلة السحب إلى صافية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 14 و20 درجة مئوية على غالبية المناطق وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 23 و27 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 21 و 24 درجة مئوية وتسجل كذلك ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

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