الصغير: روسيا لن تبقى في أوكرانيا والعقوبات ستضرّ الطرفين ولن تستمر

قال السفير السابق حسن الصغير، إن روسيا لن تبقى في أوكرانيا والعقوبات ستضر بالطرفين ولن تستمر، وهدف روسيا إعادة الضبط لما قبل 2014، والمهرج الأوكراني كلفت سياساته أوكرانيا وشعبها الكثير تبعاته ستستمر لجيل على الأقل، وفق قوله.

الصغير وفي منشور له على فيسبوك، أضاف : “عندما تكون رئيس أو مسؤول أو قائد مسؤولياتك لا تنحصر في التصريحات النارية أو المواقف غير المدروسة ويجب عليك في لحظة ما اتخاذ قرار بالتوقف عن البحث عن مصلحة والاكتفاء بمنع الضرر عن وطنك وشعبك” على حد تعبيره.