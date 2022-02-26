الراجحي: يقولون عنا أننا تيار التأزيم وما “نبوش” حل للأزمة

اعتبر عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن الحل في انتخابات تنهي مجلس النواب و الدولة، وقال: “في فبراير 2016 قالوا لنا الحل لأزمة بلادنا هو حكومة فائز السراج و استمرار مجلس النواب و الدولة، ولم تنتهي الأزمة و الحروب”.

أضاف على فيسبوك: “في فبراير 2021 قالوا لنا الحل لأزمة بلادنا هو حكومة عبدالحميد دبيبه و استمرار مجلس النواب و الدولة، ولم تنتهي الأزمة”.

واختتم قائلًا: “توا يبوا يعيدوا نفس الكلام بحكومة جديدة و استمرار مجلس النواب و الدولة. قولنا الحل في انتخابات تنهي مجلس النواب و الدولة، قالوا أنتم تيار التأزيم و متبوش حل للأزمة” وفق تعبيره.