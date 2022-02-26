اتفاقية ليبية مغربية للنهوض بحماية حقوق الإنسان

وقعت ليبيا والمغرب على اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير العمل المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.

وكشف المجلس الوطني المغربي للحريات العامة وحقوق الإنسان في بيان له على “فيسبوك”، أنه “جرى التوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان”، حيث تهدف هذه الاتفاقية، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.

وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم المجلسان أيضًا بتبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معًا لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصريًا في إطار اختصاص كل منهما.