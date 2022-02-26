الصول: موقف مجلس الدولة من التعديل الدستوري جاء تحت تهديدات

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن موقف مجلس الدولة الاستشاري من التعديل الدستوري جاء تحت تهديدات، مشيرا إلى أن موقف خالد المشري رئيس المجلس رأي فردي

وأضاف «الصول» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن لجنة خارطة الطريق اجتمعت عدة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء لجان مجلس الدولة الاستشاري، مشيرا إلى أن ما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر متفق عليه بشكل مسبق.

وتابع، أن هناك 60 عضوا بالمجلس الاستشاري زكوا رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، بكتاب لمجلس النواب من مقرر المجلس قبل التصويت على تكليف باشاغا، مشيرا إلى أن مواقف مجلس الدولة يشوبها الغموض.

واستكمل، أن هناك معلومات بأن الموافقين على ما أقره المجلس لم يحضروا الجلسة لتعرضهم لضغوطات من قبل قوات مدعومة من باشاغا، وأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل الليبيين، وستباشر عملها من طرابلس.

واختتم بأن الحكومة الجديدة تهدف الوصول للانتخابات بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، كما جاء في الإعلان الدستوري الـ12.