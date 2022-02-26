الدبيبة يصدر تعليماته بتأمين عودة الجالية الليبية في أوكرانيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2022

أصدر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تعليماته بتأمين عودة الجالية الليبية المتواجدة في أوكرانيا.

وتقضي تعليمات رئيس الحكومة بتكليف المسؤولين بالعمل على تأمين عودة الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا ويتم التنسيق بالخصوص مع لجنة الترحيل المشكلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تتلقى اللجنة تعليماتها من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ويتم موافاتها بتقارير دورية بالخصوص.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وكيل وزارة الداخلية للشؤون القصلية ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ووكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية ووكيل وزارة التعليم العالي لشؤون التعليم العال ومدير إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية.