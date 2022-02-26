قرار حكومي بإعادة الجالية الليبية من أوكرانيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صباح اليوم السبت، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليمات بتأمين عودة الجالية الليبية المتواجدة في أوكرانيا؛ تزامنًا مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت منصة «حكومتنا» أنه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة عودة الجالية، على أن تتلقى هذه اللجنة تعليمات من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش تحدد إجراءات العودة، في ظل الوضع المضرب الذي يطال مدنًا أوكرانية عديدة، منها العاصمة كييف.

قبل ذلك، قالت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا إنه جرى تخصيص أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل، مشيرة إلى أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.

وأضافت أنه بالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف.