طقس مستقر على غالبية مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تشهد البلاد طقسًا مستقرًا على غالبية المناطق.

وتكون السماء في المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب مع ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 و21 درجة مئوية.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ تكون السماء قليلة السحب إلى صافية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 14 و20 درجة مئوية على غالبية المناطق وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

أما في مناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 23 و27 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

بينما بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 21 و 24 درجة مئوية وتسجل كذلك ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.