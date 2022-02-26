أعضاء من البرلمان يصلون أديس أبابا للمشاركة في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الإفريقي

ليبيا – وصل أعضاء البرلمان الإفريقي بمجلس النواب إلى مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدعوة من الاتحاد الإفريقي لحضور الاجتماع التشاوري للمجموعة الاقليمية لشمال إفريقيا بشأن انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الإفريقي المؤجلة لشهر مايو القادم، رفقة باقى أعضاء مجموعة دول الشمال.

مجلس النواب أشار عبر مكتبه الإعلامي إلى أن النواب المشاركين في الاجتماع التشاوري هم صالح قلمة مرشح مجموعة الشمال لمنصب نائب الرئيس، وسالم قنان، وعبد القادر حسن.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه تم عقد اجتماع مع اللجنة المكلفة من رئيس المفوضية والاتحاد الأفريقي وفي انتظار استكمال المجموعات الإقليمية الأربعة الأخرى اجتماعاتها التشاورية مع اللجنة المكلفة.

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