ليبيا مهددة بتوقف إمدادات القمح من روسيا

أظهرت خارطة تفاعلية أن ليبيا والتي تستورد 0,6% من حاجتها من القمح من روسيا ضمن قائمة الدول المهددة بتوقف إمدادات القمح الروسي؛ بسبب الحرب الحالية التي اندلعت قبل أيام بين موسكو وكييف.

وتستورد ليبيا حاجتها من القمح والشعير من أوكرانيا بنسبة 43%، أي بما يقارب من 650 ألف طن سنويًا، وهو ما يجعل وارداتها من القمح الروسي ضئيلة.

وبحسب الخارطة كذلك؛ فإن من بين الدول المهددة كلٌّ من مصر التي تستورد 3,8% وتركيا التي تستورد 4,8% .

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية والمفوضية الأوروبية؛ فإن روسيا وأوكرانيا تسيطران على 25% من إمدادات القمح العالمية.

ويثير تصاعد التوتر بين الدولتين، والذي بدأ في 24 فبراير الجاري؛ المخاوف العالمية بشأن الإمداد الغذائي.

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